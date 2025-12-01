ДОТ діяв професійно і етично при закупці бронежилетів у "Мілікон ЮА" - очільник АОЗ

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов висловив впевненість у "професійності і відповідності етичним нормам" працівників Державного оператору тилу (ДОТ), які супроводжували контракт на закупку бронежилетів у компанії "Мілікон ЮА", пов'язаної з фігурантом справи "Мідас" Тимуром Міндічем.

"Наша країна наразі переживає серйозне випробування на очищення ключових державних процесів від корупційних чинників. Усі чули про корупцію в енергетиці, коли окремі особи, так виглядає, системно отримували неправомірну вигоду за певні дії. У контексті тилових закупівель було згадано про єдину подію, що викликала сумнів - контракт на бронежилети, за яким стояла, як виявляється, підсанкційна з недавніх пір особа", - написав він у фейсбуці у понеділок.

"Я впевнений у тому, що колеги діяли професійно та відповідно до етичних норм. Був укладений контракт за найнижчою запропонованою в рамках конкурентних торгів ціною. Конкуренція була розширена, закупівельна ціна по всій категорії відповідно знижена. За товар не було сплачено, оскільки приймання товару не відбулось", - розповів він.

Жумаділов висловив сподівання, що "уже незабаром правоохоронні органи завершать анонсовані розслідування та викладуть факти для ознайомлення широким загалом. Впевнений, вони вкотре підтвердять, що мої колеги діяли відповідно до чинного законодавства із дотриманням усіх прийнятих у галузі стандартів професійної та етичної поведінки".

Раніше у ДОТ також виступили із заявою з цього приводу. "У медіапросторі поширюється інформація про можливий вплив третіх осіб на результати тендеру ДОТ щодо закупівлі бронежилетів у 2024 році, де переможцем було визначено ТОВ "Мілікон ЮА". З огляду на суспільний інтерес ДОТ надає офіційне роз'яснення з порушеного питання", - йдеться у повідомленні ДОТ у фейсбуці 14 листопада.

Зазначається, ТОВ "Мілікон ЮА" був законтрактований ДОТ за результатами публічного тендера наплатформі Prozorro за критерієм найнижчої ціни та за наявності усіх необхідних документів: ліцензій на продаж та на виробництво товарів, підтвердження, що товар відповідає Технічній Специфікації (Акт про затвердження зразка еталону) тощо.

"Частка законтрактованих обсягів цього постачальника склала 8.4% від загального обсягу. Проте, під час здачі партій бронежилетів виробник не зміг забезпечити належну якість. Так, 29.08 ДОТ розірвав договір з ТОВ "Мілікон ЮА". Оплати за контрактом здійснено не було. Триває претензійно-позовна робота щодо стягнення штрафних санкцій на суму понад 97 млн грн.", -наголосили у ДОТ.

"Команда ДОТ не може підтвердити факти тиску чи впливу задля просування інтересів постачальника на жодному з етапів контрактації", - наголошено у повідомленні.

Як повідомлялося, Громадська антикорупційна рада (ГАР) при Міністерстві оборони України, публікуючи своє бачення схеми крадіжки на "ізраїльських бронежилетах Міндіча", 19 листопада заявила, що об'єктивному та неупередженому розслідуванню справи "можуть сприяти зокрема покази колишнього міністра оборони Рустем Умєрова, який має пояснити детективам і суспільству свою роль у цій історії".

За даними ГАР, з появою частини аудіозаписів декілька важливих нюансів у справі стали на місце. "Стало зрозуміло, що Тимур Міндіч, який, за його власними словами, вклав у бронежилети 300 мільйонів (грн – ІФ-У), вимагає від міністра оборони Умєрова "рєшіть вопрос". На що Умєров на словах погоджується. Бронежилети, про які йдеться, мали поставлятись компанією "Фортеця захисту" — представником ізраїльської компанії "Масада армор сой". Ця ізраїльська компанія претендувала на контракти сукупною вартістю 1,6 млрд грн. Директором "Фортеці захисту" є громадянин України Дмитро Стеценко, йдеться у повідомленні ГАР при Міноборони у Фейсбуці.

Тендер, який виграла "Фортеця захисту", скасував DOT - Державний оператор тилу через те, що у компанії не було ліцензії на продаж (а тільки ліцензія на виробництво). За декілька місяців — у лютому 2025 року, ДОТ оголошує наступний тендер на закупівлю бронежилетів. У ньому перемагає ТОВ "Мілікон ЮА". Частка 49% у власності "Мілікон" належить ТОВ "Фортеця захисту", а ще 51% – Дмитру Стеценку, директору "Фортеці". Вартість контракту – 217 млн грн.

Контракт був зірваний, а потім й розірваний, бо представники Міноборони відмовилось приймати бронежилети через неналежну якість. Неофіційно представники Міноборони стверджують, що екземпляри бронежилету, котрі демонстрували їм спочатку і які проходили ліцензування, були нормальної якості.

26 листопада представники ГАР при Міноборони подали заяву про вчинення злочину посадовими особами Міноборони в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). "У документі йдеться про можливе зловживання посадовими особами Міністерство оборони України — зокрема DOT - Державний оператор тилу, під час проведення тендерів щодо закупівлі бронежилетів. Йдеться про контракти із компаніями ТОВ "Фортеця захисту" та ТОВ "Мілікон ЮА". Ця справа, як витікає з опублікованих НАБУ і САП "плівок Міндіча", була складовою частиною оборудок, що досліджуються антикорупційними органами у межах "Міндічгейту". Зокрема, на плівках фігурує колишній міністр оборони Рустем Умєров", - йдеться у повідомленні.

В заяві викладені всі відомі натепер ГАР МОУ деталі щодо закупівлі бронежилетів у компанії "Мілікон". Зокрема, наголошується, що ДОТ спершу визнав компанію "Фортеця захисту" переможцем без наявності ліцензії, а потім, з незрозумілих причин, скасував тендер. Вдруге ДОТ визнав переможцями "Мілікон" навіть без власного зразка бронежилета. При чому контракту був підписаний попри припис Державної аудиторської служби України і програний суд.

Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.