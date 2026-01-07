06:48 07.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців - Генштаб
Втрати окупантів впродовж доби склали 1040 одиниць живої сили та 156 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 середи.
Зокрема українськими воїнами знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві РСЗВ, 122 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику знищених 406 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33491