Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1040 одиниць живої сили та 156 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві РСЗВ, 122 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 406 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33491