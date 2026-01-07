Інтерфакс-Україна
Події
06:48 07.01.2026

Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців - Генштаб

1 хв читати

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1040 одиниць живої сили та  156 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено три танки, дві бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві РСЗВ, 122 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 406  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33491

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

