14:54 28.01.2026

УЧХ допомагав постраждалим від нічних повітряних атак РФ в Київській та Запорізькій областях

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим внаслідок чергових російських нічних повітряних атак на Київщині та у Запоріжжі.

"Загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста цієї ночі був долучений до ліквідації наслідків атаки у Білогородці (Київська область - ІФ-У)", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери спільно з рятувальниками ДСНС України здійснили поквартирний обхід будинків для виявлення постраждалих. Трьом мешканцям волонтери надали першу психологічну допомогу.

У Запоріжжі загін швидкого реагування УЧХ у Запорізькій області разом з іншими рятувальними службами працював на місці ракетного удару.

Як повідомлялося, Запоріжжя зазнало російського ракетного удару: пошкоджено понад 100 квартир у багатоповерхівках та близько 20 автомобілів, на місці виникла пожежа. За медичною допомогою звернулася одна людина.

За даними ДСНС України, внаслідок атаки російських БпЛА у Білогородській громаді Бучанського району Київської області виникла пожежа у квартирі на 7-му поверсі семиповерхового житлового будинку. Двоє людей загинули, четверо постраждали.

 

