Інтерфакс-Україна
Події
13:20 28.01.2026

Окупанти намагаються інфільтруватися в міста в цивільному – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко повідомив про спроби інфільтрації російських окупантів в українські міста під виглядом цивільних осіб та тенденцію з розтягування противником флангів.

"Окрім великої кількості БПЛА нинішня війна на всіх ділянках східного фронту характеризується показовими спробами росіян інфільтруватися штурмовими групами (інколи в одязі цивільних) в міста. Паралельно рф пробує розтягнути фланги, обійти і взяти в кліщі, супроводжуючи ці дії ФАБами і КАБами, ударними дронами", - написав Коваленко в телеграм у четвер.

За його словами, полювання за штурмовими групами ворога йде постійно, "Силам оборони України вдається зривати плани, а також навіть проводити певні рейди".

