ЦПД фіксує нову хвилю фейкових відео – імітація матеріалів авторитетних медіа з вигаданими цифрами та висновками

Центр протидії дезінформації (ЦПД) фіксує нову хвилю фейкових відео, які імітують матеріали авторитетних західних медіа та аналітичних центрів, містять вигадану статистику та фейкові "висновки" з метою формування потрібних Кремлю наративів.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у вівторок.

ЦПД наводить приклад фейку, замаскованого під відео американського видання Politico начебто про обвал рейтингів європейських лідерів через затримання США Ніколаса Мадуро. "Для поширення дезінформації ворог використовує реальні події, поєднуючи їх із підробленими візуальними матеріалами. Озвучені "цифри" не підтверджені жодними соціологічними дослідженнями і є типовою інформаційною маніпуляцією, спрямованою на просування наративу про "слабкість Європи", - наголосили у ЦПД.

Другий випадок - фейкове відео, замасковане під аналітику Інституту вивчення війни (ISW). У ньому поширюється твердження, що лідери ЄС нібито "готують провокації й теракти проти власного населення", аби звинуватити РФ. Насправді ISW не публікував жодних матеріалів із подібними заявами.

"Поширення фейків від імені відомих медіа та аналітичних центрів — типова тактика російських інформаційних операцій. Її мета — підірвати довіру до західних інституцій та зменшити підтримку України", - резюмували у Центрі протидії дезінформації.