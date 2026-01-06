Інтерфакс-Україна
Події
16:28 06.01.2026

ЦПД фіксує нову хвилю фейкових відео – імітація матеріалів авторитетних медіа з вигаданими цифрами та висновками

1 хв читати
ЦПД фіксує нову хвилю фейкових відео – імітація матеріалів авторитетних медіа з вигаданими цифрами та висновками

Центр протидії дезінформації (ЦПД) фіксує нову хвилю фейкових відео, які імітують матеріали авторитетних західних медіа та аналітичних центрів, містять вигадану статистику та фейкові "висновки" з метою формування потрібних Кремлю наративів.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у вівторок.

ЦПД наводить приклад фейку, замаскованого під відео американського видання Politico начебто про обвал рейтингів європейських лідерів через затримання США Ніколаса Мадуро. "Для поширення дезінформації ворог використовує реальні події, поєднуючи їх із підробленими візуальними матеріалами. Озвучені "цифри" не підтверджені жодними соціологічними дослідженнями і є типовою інформаційною маніпуляцією, спрямованою на просування наративу про "слабкість Європи", - наголосили у ЦПД.

Другий випадок - фейкове відео, замасковане під аналітику Інституту вивчення війни (ISW). У ньому поширюється твердження, що лідери ЄС нібито "готують провокації й теракти проти власного населення", аби звинуватити РФ. Насправді ISW не публікував жодних матеріалів із подібними заявами.

"Поширення фейків від імені відомих медіа та аналітичних центрів — типова тактика російських інформаційних операцій. Її мета — підірвати довіру до західних інституцій та зменшити підтримку України", - резюмували у Центрі протидії дезінформації.

 

Теги: #цпд #відео #медіа #фейк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 24.12.2025
ГУР показало ексклюзивні кадри бойової операції з перекидання десанту в Покровськ у листопаді

ГУР показало ексклюзивні кадри бойової операції з перекидання десанту в Покровськ у листопаді

10:15 21.12.2025
Росія у 2025 році витратила на війну проти України на 20% більше, ніж планувала – ЦПД

Росія у 2025 році витратила на війну проти України на 20% більше, ніж планувала – ЦПД

15:27 20.12.2025
Відео з дроном, який підняв російський прапор над Києвом, є фейком – поліція

Відео з дроном, який підняв російський прапор над Києвом, є фейком – поліція

05:16 20.12.2025
У ЦПД спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами

У ЦПД спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами

10:18 19.12.2025
ЦПД: Кремль формує готовність суспільства до продовження війни, незважаючи на нібито "прагнення до миру"

ЦПД: Кремль формує готовність суспільства до продовження війни, незважаючи на нібито "прагнення до миру"

14:59 07.12.2025
У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - РПД

У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - РПД

20:04 02.12.2025
Видання "The Village Україна" стало частиною Fozzy Group

Видання "The Village Україна" стало частиною Fozzy Group

17:08 20.11.2025
Нардепу Федієнку закинули публікацію відео зі стенду тернопільського заводу РЕБ, але воно знято в Києві

Нардепу Федієнку закинули публікацію відео зі стенду тернопільського заводу РЕБ, але воно знято в Києві

02:23 07.11.2025
ВККСУ заявила про спроби політичного та інформаційного тиску після публікацій у медіа

ВККСУ заявила про спроби політичного та інформаційного тиску після публікацій у медіа

19:15 31.10.2025
Спортмедіа Tribuna.com оскаржуватиме 4,8 млн грн штраф Playcity за рекламу азартних ігор

Спортмедіа Tribuna.com оскаржуватиме 4,8 млн грн штраф Playcity за рекламу азартних ігор

ВАЖЛИВЕ

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

ОСТАННЄ

У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

ЦПК вимагає повторної перевірки доступу до держтаємниці першої заступниці генпрокурора Вдовиченко

Кошта про Коаліцію охочих в Парижі: ключова зустріч, щоб підтвердити підтримку Україні

Учасники бойових дій з 2026 р. можуть скористатись податковою знижкою на оренду житла

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Міноборони реалізує 13 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо закупівель, обліку, ППО і підтримки військових

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

Електропостачання Славутича поки дуже обмежене, але енергетики працюють над його стабілізацією – міський голова

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА