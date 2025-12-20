Відео з дроном, який підняв російський прапор над Києвом, є фейком – поліція

Поліція провела перевірку відео дрона, який літав над Києвом з російським прапором, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Правоохоронці закликали представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал.