Інтерфакс-Україна
Події
15:27 20.12.2025

Відео з дроном, який підняв російський прапор над Києвом, є фейком – поліція

1 хв читати
Відео з дроном, який підняв російський прапор над Києвом, є фейком – поліція

Поліція провела перевірку відео дрона, який літав над Києвом з російським прапором, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Поліція Києва перевірила інформацію, яка сьогодні набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Правоохоронці закликали представників медіа та адміністраторів телеграм-каналів перевіряти достовірність інформації, перш ніж публікувати її на широкий загал.

