16:01 22.10.2025

Повідомлено про підозру шахраям, які створили фейкову сторінку "Мадяра" і збирали гроші – прокуратура

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 17-річному та 20-річному мешканцям Києва, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним "Мадяр" в TikTok та зібрали за пів року майже мільйон гривень на власні потреби, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 17-річному та 20-річному мешканцям Києва", - йдеться в повідомленні прокуратури міста в телеграм-канал в середу.

За інформацією прокуратури, встановлено, що підозрювані створили фейкову сторінку в соціальній мережі TikTok, з якої від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ збирали допомогу начебто для військових.

"Насправді отримані гроші вони витрачали на власні потреби. Попередньо відомо, що на рахунки хлопців надійшов щонайменше мільйон гривень. Гроші через фейкову сторінку вони збирали майже пів року", - зазначається в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

