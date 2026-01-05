Суд зупинив роботу Колеса огляду на Подолі – прокуратура Києва

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office

За клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва Подільський районний суд наклав арешт із забороною користування на атракціон "Колесу огляду", розміщений на Контрактовій площі у Києві, повідомляє Київська міська прокуратура.

В повідомленні столичної прокуратури в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що під час огляду атракціону було встановлено, що його металеві конструкції розміщені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

Відтак, як пояснюють в прокуратурі, існує ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками, включно з травмуванням чи загибеллю людей.

"Тому прокурори просили суд зупинити роботу атракціону", - наголошується в повідомленні.