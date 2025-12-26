Прокуратура через суд домагається заборони експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан

Фото: Київська міська прокуратура

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Оглядом атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Зокрема зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі.

"Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей", - зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування кримінального провадження проводиться за ч. 2 ст. 272 КК України.