12:27 24.12.2025

У Києві викрили торгівця шоколадом з психотропними грибами та вилучили у нього товару на понад 1 млн грн – прокуратура

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру 31-річному киянину, який вирощував вдома психотропні гриби та продавав, як у сухому вигляді, так і маскуючи у шоколаді, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що підозрюваний вирощував псилоцибінові гриби у квартирі, сушив їх, та продавав з рук в руки у шоколадках. Під час обшуку у квартирі вилучили близько 2 кг солодощів, готових до продажу, висушені псилоцибінові гриби, контейнери для їх вирощування, зіп-пакети зі спорами грибів, ємності із вмістом міцелію, зіп-пакети з канабісом, психотропну речовину кратом та гроші", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад мільйон гривень. Шоколадка з грибами, залежно від їх кількості, коштувала від 2200 до 3400 грн.

Підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

