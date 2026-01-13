Інтерфакс-Україна
Події
22:52 13.01.2026

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

1 хв читати

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на спробі підкупу заради певних результатів голосування, повідомляє телеграм-канал НАБУ у вівторок.

"НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів. Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України. Деталі – згодом", - йдеться в повідомленні НАБУ у Телеграм.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3650

Теги: #викриття #рада #сап #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:43 13.01.2026
22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

20:10 13.01.2026
Нардеп Железняк розповів про план голосування у Раді в середу

Нардеп Железняк розповів про план голосування у Раді в середу

16:50 13.01.2026
Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

14:19 13.01.2026
Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

12:37 13.01.2026
Посадовця Чернівецької митниці викрито на систематичних хабарях - ДБР

Посадовця Чернівецької митниці викрито на систематичних хабарях - ДБР

11:56 12.01.2026
"Нафтогаз" та "Газмережі" викрили схему крадіжки газу в Сумській та Вінницькій областях на 56,6 млн грн

"Нафтогаз" та "Газмережі" викрили схему крадіжки газу в Сумській та Вінницькій областях на 56,6 млн грн

23:25 10.01.2026
НАБУ провело обшуки у водія Єрмака - ЗМІ

НАБУ провело обшуки у водія Єрмака - ЗМІ

19:06 09.01.2026
"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

14:34 07.01.2026
САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

САП: завершено слідство щодо голови райсуду Волинської області, викритого на підбурюванні до надання хабаря

15:29 01.01.2026
САП вимагає визнати необґрунтованим актив одеського митника вартістю понад 2,7 млн грн

САП вимагає визнати необґрунтованим актив одеського митника вартістю понад 2,7 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Малюк: йду з посади глави СБУ з гордо піднятою головою, залишаюся в системі Служби

Рада підтримала подання президента про звільнення голови СБУ Малюка

Рада звільнила Федорова з посади першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

Ставка ухвалила рішення підвищити ефективність "Лінії дронів" – Умєров

Законопроєкт, який забороняє використання державних коштів для вторгнення в державу НАТО, внесли на розгляд Конгресу США - Стефанішина

Тимчасовий збій у роботі стаціонарних пунктів моніторингу якості атмосферного повітря стався в Києві

Програма PURL потребує наповнення, в січні зроблено ще недостатньо – Зеленський

Зеленський про ситуацію в Ірані: Режим, який убив стільки людей, не заслуговує на існування

В Ірпені водопостачання та водовідведення функціонує в штатному режимі – ОВА

Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

Станом на 1 січня в Україні підтверджено пошкодження/руйнація більш 2,5 тис об’єктів в медзакладах

Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА