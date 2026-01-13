НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на спробі підкупу заради певних результатів голосування, повідомляє телеграм-канал НАБУ у вівторок.

"НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів. Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України. Деталі – згодом", - йдеться в повідомленні НАБУ у Телеграм.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3650