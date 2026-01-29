Інтерфакс-Україна
Події
20:11 29.01.2026

Раді рекомендують ухвалити закон щодо проведення обов’язкової евакуації

Парламентський комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та у цілому законопроєкт № 12353 про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації, повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Законопроєкт пропонує встановити, що обов’язкова евакуація проводитиметься з територій, визначених урядом в установленому порядку. Рішення щодо проведення обов’язкової евакуації прийматиметься за пропозицією військового командування на відповідній території обласними та Київською міською військовими адміністраціями. При цьому обов’язкова евакуація може бути як загальною, так і частковою — для окремих категорій населення, які за віком чи станом здоров’я не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження життя або здоров’я, у тому числі дітей, осіб з інвалідністю та похилого віку.

Документ містить норми про розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, а також про евакуацію матеріальних і культурних цінностей. Згідно зі законопроєктом евакуйовані громадяни мають право на тимчасове житло з фондів для проживання.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 11 лютого 2025 року.

 

Теги: #комітети #рада #евакуація

