Інтерфакс-Україна
Події
11:58 14.01.2026

В Запорізькій області оголошено обов’язкову евакуацію дітей із п’яти населених пунктів – Мінрозвитку

2 хв читати
В Запорізькій області оголошено обов’язкову евакуацію дітей із п’яти населених пунктів – Мінрозвитку
Фото: https://t.me/MinDevUA

На черговому засіданні Координаційного штабу з питань евакуації було ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом з батьками чи законними представниками із п’яти населених пунктів Запорізької області, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Евакуації там підлягають 40 дітей із 26 родин. Для приймання та розміщення евакуйованих визначено Черкаську область", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України – мініст розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що проведення обовʼязкової евакуації – одне з найскладніших рішень, які ухвалює штаб.

"Але в умовах постійної загрози обстрілів це єдиний відповідальний крок, що дозволяє зберегти життя, насамперед дітей. Ми координуємо роботу з центральними органами влади та місцевими громадами, щоб кожна родина мала зрозумілий і максимально безпечний алгоритм дій та отримала необхідну підтримку на всіх етапах евакуації", – наголосив він.

Також триває обовʼязкова евакуація дітей разом з батьками чи законними представниками у Донецькій області, де з квітня 2023 року по 11 січня 2026 року евакуйовано 19 447 дітей, а у громадах Краматорського району залишається евакуювати 652 дитини, та в Дніпропетровській області, де евакуацію оголошено у 40 населених пунктах Синельниківського району, вже евакуйовано 378 дітей.

В Україні працює 19 транзитних центрів, де люди отримують гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Евакуація відбувається у взаємодії ДСНС, Національної поліції, місцевих громад, волонтерів і міжнародних партнерів. На прифронтових територіях працюють спеціалізовані підрозділи ДСНС "Фенікс" та Нацполіції "Білий Янгол".

Теги: #мінрозвитку_громад #запорізька_область #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 13.01.2026
РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

21:31 12.01.2026
Понад 90% столичних багатоповерхівок уже з опаленням після російської атаки – Кулеба

Понад 90% столичних багатоповерхівок уже з опаленням після російської атаки – Кулеба

16:38 12.01.2026
У Сухопутних військах повідомили про унікальну операцію - евакуацію трьох поранених на НРК

У Сухопутних військах повідомили про унікальну операцію - евакуацію трьох поранених на НРК

09:40 12.01.2026
З лінії фронту за добу евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини - Донецька ОВА

З лінії фронту за добу евакуйовано 51 людину, в тому числі 23 дитини - Донецька ОВА

10:28 09.01.2026
На Запоріжжі в результаті російського удару одна людина поранена

На Запоріжжі в результаті російського удару одна людина поранена

12:33 07.01.2026
Кількість загиблих через ворожі обстріли Запорізької області минулої доби зросла до двох людей – поліція

Кількість загиблих через ворожі обстріли Запорізької області минулої доби зросла до двох людей – поліція

18:29 06.01.2026
РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

11:44 06.01.2026
Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

Троє поліціантів поранені через атаку російського дрона на Запоріжжі – ОВА

16:03 05.01.2026
УЧХ продовжує евакуацію населення з прифронтових регіонів

УЧХ продовжує евакуацію населення з прифронтових регіонів

14:35 03.01.2026
Наземні роботизовані комплекси та підземні стабілізаційні пункти стануть основою системи евакуації поранених в умовах 20-кілометрових кіл-зон - Сирський

Наземні роботизовані комплекси та підземні стабілізаційні пункти стануть основою системи евакуації поранених в умовах 20-кілометрових кіл-зон - Сирський

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Федорова міністром оборони

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї

Уночі Росія атакувала Україну 113 дронами та трьома балістичними ракетами - Зеленський

ОСТАННЄ

"Метінвест" передав військовим "Азову" партію дронів на 214 млн грн, загальна допомога за рік сягнула 600 млн

Рада призначила Федорова міністром оборони

В Офісі Омбудсмана виявили громаду на Закарпатті, яка використала кошти для допомоги ВПО як бізнес

Відсутність е/е понад 12 годин може свідчити про локальну аварію – ДТЕК

Єврокомісія представила законодавчі ініціативи щодо допомоги Україні EUR90 млрд на 2026-2027рр

Федоров: наразі 2 млн українців в розшуку у Міноборони, 200 тис. в СЗЧ

В Україні збережеться снігова та морозна погода

Федоров у разі призначення міністром оборони проведе аудит у МО

Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

Разумков виступає проти позбавлення права на відстрочку всіх чоловіків 25+, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА