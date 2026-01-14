В Запорізькій області оголошено обов’язкову евакуацію дітей із п’яти населених пунктів – Мінрозвитку

Фото: https://t.me/MinDevUA

На черговому засіданні Координаційного штабу з питань евакуації було ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом з батьками чи законними представниками із п’яти населених пунктів Запорізької області, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Евакуації там підлягають 40 дітей із 26 родин. Для приймання та розміщення евакуйованих визначено Черкаську область", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України – мініст розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що проведення обовʼязкової евакуації – одне з найскладніших рішень, які ухвалює штаб.

"Але в умовах постійної загрози обстрілів це єдиний відповідальний крок, що дозволяє зберегти життя, насамперед дітей. Ми координуємо роботу з центральними органами влади та місцевими громадами, щоб кожна родина мала зрозумілий і максимально безпечний алгоритм дій та отримала необхідну підтримку на всіх етапах евакуації", – наголосив він.

Також триває обовʼязкова евакуація дітей разом з батьками чи законними представниками у Донецькій області, де з квітня 2023 року по 11 січня 2026 року евакуйовано 19 447 дітей, а у громадах Краматорського району залишається евакуювати 652 дитини, та в Дніпропетровській області, де евакуацію оголошено у 40 населених пунктах Синельниківського району, вже евакуйовано 378 дітей.

В Україні працює 19 транзитних центрів, де люди отримують гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Евакуація відбувається у взаємодії ДСНС, Національної поліції, місцевих громад, волонтерів і міжнародних партнерів. На прифронтових територіях працюють спеціалізовані підрозділи ДСНС "Фенікс" та Нацполіції "Білий Янгол".