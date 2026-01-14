"Метінвест" передав військовим "Азову" партію дронів на 214 млн грн, загальна допомога за рік сягнула 600 млн

Фото: https://metinvest.media/

"Метінвест" у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав 1-му корпусу Національної гвардії України (НГУ) "Азов" партію дронів на 214 млн грн, при цьому загальна допомога за рік сягнула 600 млн.

Згідно з повідомленням групи у середу, мілітарна ініціатива "Сталевий Фронт" Ахметова передала чергову масштабну партію безпілотників 1-му корпусу НГУ «Азов». Вартість переданого обладнання становить 214 млн грн. Ця поставка стала черговим етапом системної підтримки корпусу з боку групи "Метінвест" у 2025 році.

При цьому уточнюється, що з урахуванням останньої партії дронів, загальний обсяг допомоги корпусу "Азов" протягом року сягнув 600 млн грн. Кошти були спрямовані на забезпечення найбільш критичними технологічними рішеннями для фронту, а також на тилове та технічне забезпечення підрозділів.

"У 2025 році ми продовжили підтримку 1-го корпусу НГУ "Азов" за напрямами, які мають критичне значення для бойової роботи: РЕБ, БПЛА, зв’язок, а також тилове і технічне забезпечення. Загальний обсяг цієї допомоги складає 600 млн грн", – зазначив керівник офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

У свою чергу у 1-му корпусі НГУ "Азов" наголосили, що ця підтримка є дуже важливою, оскільки сучасна війна вимагає постійного та оперативного оновлення технологічної бази.

"У 2025 році вимоги до оснащення зросли в рази. РЕБи, безпілотники, захищений зв’язок визначають успіх операцій і зберігають життя наших бійців", - сказав заступник командира корпусу з логістики, підполковник Іван Ігнатьєв.

Як повідомляється, з початку повномасштабної війни "Метінвест" передав різним підрозділам Сил оборони України понад 1500 БПЛА. Нещодавно чергову партію "пташок" отримала військова частина 27 Сухопутних військ ЗСУ. Серед наданого – 200 FPV-дронів, 30 дронів DJI Mavic FMC та 20 дронів DJI Mavic 3T з тепловізорами. Раніше бригада спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України отримала від "Метінвесту" велику партію авто й обладнання на 40 млн грн.

Загалом за півтора року повномасштабної війни "Метінвест" спрямував 2 млрд грн на підтримку української армії в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.