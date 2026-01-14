Інтерфакс-Україна
14:50 14.01.2026

Домбровскіс: ЄС залишає за собою право використати росактиви, якщо РФ не сплатить Україні репарації

Європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс вкотре підтверджує, що Європейський союз залишає за собою використати іммобілізовані російські активи для погашення кредиту, який буде запозичений 24 країнами ЄС для надання фінансової підтримки Україні в розмірі 90 млрд євро в разі, якщо Росія не виплатить Києву репарації.

Відповідну позицію Європейської комісії Домбровскіс підтвердив у середу в Брюсселі на пресконференції, присвяченій законодавчим ініціативам Єврокомісії, спрямованих на виконання рішення Європейської ради надати Україні відповідну фінансову підтримку.

"Умовою для України щодо погашення кредиту є сплата Росією репарацій за руйнування, які вона завдає Україні. І тому важливо, щоб частиною цієї пропозиції також було, як я вже згадував, те, що ЄС залишає за собою право використовувати залишки готівки з імобілізованих російських активів для погашення цього кредиту на підтримку України", - сказав він.

Домбровскіс також нагадав, що ЄС забезпечив "стабільнішу умову блокування російських активів до подальшого обговорення, тобто без необхідності продовжувати його кожні шість місяців".

