11:01 13.01.2026

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може бути прийнятий до 24 лютого - ЗМІ

Нові європейські санкції щодо Росії, до яких може увійти посилення заборони на експорт до РФ предметів розкоші, очікуються до 24 лютого, повідомляє у вівторок портал Euractiv з посиланням на джерело.

"Двадцятий пакет санкцій ЄС очікується до 24 лютого", - передає портал з посиланням на європейського дипломата.

За даними Euractiv, Фінляндія і Швеція закликали Єврокомісію ввести більш сувору заборону на експорт до РФ предметів розкоші, зробити незаконним обслуговування російських нафтових танкерів і знизити квоти ЄС на імпорт російських добрив.

При цьому наголошується, що експорт предметів розкоші вартістю понад 300 євро і так вже заборонений, проте існують схеми, завдяки яким багато таких товарів, тим не менш, продаються в РФ.

Теги: #єс #санкції_рф

