Події
14:52 02.02.2026

Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією 4-5 лютого в Абу-Дабі - ЗМІ

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф візьме участь у наступному раунді переговорів між Україною та Росією, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати, ОАЕ), 3 лютого Віткофф прибуде до Ізраїлю, звідки вирушить до Абу-Дабі, повідомив журналіст видання Axios Барак Равід.

"Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що представник США Віткофф прибуде до Ізраїлю завтра і зустрінеться з прем’єр-міністром Нетаньяху та іншими високопоставленими чиновниками", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

Журналіст зазначив, що Віткофф зупиняється в Ізраїлі по дорозі до Абу-Дабі, де в середу і четвер 4 та 5 лютого проведе черговий раунд переговорів з Росією і Україною.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 30 січня вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не знає, чи йдеться про фінальний етап мирних переговорів, чи попереду ще робота з багатьма країнами.

Перший раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі відбувся 23-24 січня. Під час консультацій команди обговорювали параметри завершення війни.

