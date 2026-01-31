Інтерфакс-Україна
Події
19:08 31.01.2026

Віткофф назвав зустріч із Дмітрієвим "продуктивною"

Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що сьогоднішня зустріч із посланцем Путіна Кірілом Дмітрієвим була "продуктивною та конструктивною".

"Сьогодні у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту в Україні… Ця зустріч вселяє в нас надію, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні, і ми вдячні президенту США за його вирішальну роль у пошуку міцного і тривалого миру", - написав він у соцмережі Х у суботу ввечері.

За його словами, до складу американської делегації входили також міністр фінансів Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

 

