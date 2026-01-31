18:44 31.01.2026
У Києві без опалення 3419 багатоповерхівок – Кличко
Фото: Володимир Зінченко
Київ поступово відновлює системи життєзабезпечення міста після аварійної ситуації в енергосистемі України, частково відновлені системи водо- та теплопостачання міста, повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста. На лівому березі постачання води вже відновили. Наразі на пониженому тиску система водопостачання працює в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах. Без опалення нині 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці", - написав він у Телеграмі.
За словами мера, комунальники й енергетики працюють над відновленням надання необхідних послуг киянам.