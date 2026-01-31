Інтерфакс-Україна
Події
17:50 31.01.2026

"Нова пошта" переводить 10 відділень у Києві в режим 24/7 як Пункти незламності


"Нова пошта" переводить 10 відділень у Києві в режим 24/7 як Пункти незламності
Фото: Нова пошта

Від сьогодні десять відділень "Нової пошти" в Києві (сім на правому березі та три на лівому) переходять на цілодобовий режим роботи як Пункти незламності.

"Через усе ще складну ситуацію з енергетикою в столиці ми хочемо, щоб у киян було більше місць, куди можна прийти у будь-який час доби за потреби. В них ви зможете: підзарядити телефон, ноутбук, планшет, навушники, повербанк тощо; підʼєднатися до Wi-Fi; випити чаю або кави, зігрітися; отримати поштові послуги; зняти готівку (без комісії — з карт NovaPay); зробити лікувальні процедури, що потребують електроенергії, як-от процедури з небулайзером", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі компанії.

Повідомляється, що це наступні відділення на правому березі: № 310, вул. Бакинська, 30; № 308, вул. Нижній Вал, 7-9; № 543, вул. Хрещатик, 16А; № 58, вул. Олекси Тихого, 49; № 243, просп. Повітряних Сил, ЗА; № 88, вул. Якуба Коласа, 15; № 163, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5

Відділення на лівому березі: № 19, вул. Райдужна, 25Б; № 52, просп. М.Бажана, 3; № 184, бульв. Верховної Ради 14Б.

Теги: #пункти_незламності #нова_пошта

