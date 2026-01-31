Інтерфакс-Україна
Події
17:23 31.01.2026

Чоловіка поранено через авіаудар по Запорізькій області – ОВА

1 хв читати
Чоловіка поранено через авіаудар по Запорізькій області – ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Одна людина зазнала поранень через удар керованими авіабомбами по с. Комишуваха Запорізького району, є руйнування житла, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Поранений чоловік, зруйновані будинки та нежитлові будівлі: ворог керованими авіабомбами ударив по Комишувасі. Росіяни скинули три КАБи на селище, зруйнувавши будинки та господарчі споруди", - написав він у Телеграмі.

Пораненому 54-річному чоловікові надана уся необхідна допомога.

 

Теги: #запоріжжя

