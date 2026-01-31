Зеленський: Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання – ЗМІ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою для переговорів за участю Росії та США, втім він наголосив, що територіальні питання не можуть бути вирішені лише технічними командами.

"Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання", – сказав він в інтерв’ю для радіо Prague International.

Зеленський додав, що Україна розраховує на гарантії безпеки як від Сполучених Штатів, так і від Європи, а також на прогрес у напрямку членства в ЄС. Ці елементи є частиною ширшої 20-пунктної програми припинення війни, яка також включає масштабний пакет заходів з відновлення.