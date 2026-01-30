Зеленський провів нараду щодо розвитку малої протидронової ППО

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів "важливу нарада для розвитку малої протидронової ППО".

"Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони, та нові підходи до управління. Визначив ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він підкреслив, "перше – має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне "сафарі" проти людей"

"Друге завдання – масштабування нашої протидії "шахедам" та іншим російським ударним дронам. Буде більше рубежів, більше ліній захисту. Третє – треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могло успішно використовуватися також і іншими українськими підрозділами", - підкреслив президент