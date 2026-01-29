Інтерфакс-Україна
Події
15:10 29.01.2026

У Путіна наразі говорять про можливість зустрічі із Зеленським лише у Москві

1 хв читати

РосЗМІ поширили в четвер висловлювання прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про місце можливої зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна – Москву.

"Ми поки що говоримо про Москву", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про готовність російської сторони зустрітися із Зеленським в ОАЕ.

Пєсков зазначив, що в питанні організації зустрічі Путіна із Зеленським "евентуальні міркування недоречні".

 

Теги: #путін #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 28.01.2026
Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

20:45 28.01.2026
Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

20:25 28.01.2026
Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

20:18 28.01.2026
Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

19:01 27.01.2026
Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

15:26 27.01.2026
Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

14:14 27.01.2026
Зеленський запросив канцлера Австрії приїхати до України

Зеленський запросив канцлера Австрії приїхати до України

11:22 27.01.2026
Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів

Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів

15:32 26.01.2026
Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

15:26 26.01.2026
Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

ВАЖЛИВЕ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ОСТАННЄ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Нацполіція: Нові підозри у найманстві і держзраді отримали бойовики ПВК "Вагнер"

Офіс генпрокурора: Конкурсна комісія з відбору керівництва САП формується на законі, а не публічних оцінках

Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів військове співробітництво та підтримку винищувачів F-16

Супермаркети Деснянського району Києва перейдуть на цілодобовий режим, працюватимуть як Пункти незламності

У соцмережах шириться інформація про двостороннє енергетичне перемир’я, офіційних підтверджень не надходило

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

Ветеран-командир бойової машини може працювати в менеджменті логістики та службах технічної підтримки автопарків - Мінветеранів

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

Продовжуються судові процеси щодо вимог податківців до Південного ГЗК з виплати 3,7 млрд грн до бюджету за невірно виплачені дивіденди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА