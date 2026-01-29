У Путіна наразі говорять про можливість зустрічі із Зеленським лише у Москві

РосЗМІ поширили в четвер висловлювання прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова про місце можливої зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна – Москву.

"Ми поки що говоримо про Москву", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про готовність російської сторони зустрітися із Зеленським в ОАЕ.

Пєсков зазначив, що в питанні організації зустрічі Путіна із Зеленським "евентуальні міркування недоречні".