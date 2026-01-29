Поліція Мілана розслідує смерть українського ексбанкіра Адаріча – ЗМІ

Поліція Мілана розслідує смерть ексголови правління Укрсиббанку, ексвласника українських банків Фідобанк, Євробанк, Ерсте банк Олександра Адаріча, який минулої п’ятниці випав з вікна готелю типу B&B на вул. Віа Неріно у Мілані, повідомляє видання Corriere della Sera.

"Загадка вулиці Віа Неріно в Мілані: український банкір Олександр Адаріч випав зі свого готелю типу "ліжко та сніданок", підозрюється у вбивстві. Розслідується причетність таємничого чоловіка", – йдеться у матеріалі.

Згідно з ним, у 54-річного Адаріча було подвійне громадянство – українське та румунське.

"Поліція на чолі з прокурором Росаріо Ферракане розслідує вбивство та (з труднощами) реконструює пересування жертви в Мілані та намагається ідентифікувати людей, які були з ним у квартирі", – стверджує італійське видання, за версією якого може йтися про інсценування самогубства.

Згідно із матеріалом, слідчі знайшли дружину ексбанкіра, але вона не додала жодних деталей. Відомо, що Адаріч прибув до Мілану зранку та мав поїхати того ж вечора