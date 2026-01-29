Інтерфакс-Україна
Події
15:56 29.01.2026

Поліція Мілана розслідує смерть українського ексбанкіра Адаріча – ЗМІ

1 хв читати

Поліція Мілана розслідує смерть ексголови правління Укрсиббанку, ексвласника українських банків Фідобанк, Євробанк, Ерсте банк Олександра Адаріча, який минулої п’ятниці випав з вікна готелю типу B&B на вул. Віа Неріно у Мілані, повідомляє видання Corriere della Sera.

"Загадка вулиці Віа Неріно в Мілані: український банкір Олександр Адаріч випав зі свого готелю типу "ліжко та сніданок", підозрюється у вбивстві. Розслідується причетність таємничого чоловіка", – йдеться у матеріалі.

Згідно з ним, у 54-річного Адаріча було подвійне громадянство – українське та румунське.

"Поліція на чолі з прокурором Росаріо Ферракане розслідує вбивство та (з труднощами) реконструює пересування жертви в Мілані та намагається ідентифікувати людей, які були з ним у квартирі", – стверджує італійське видання, за версією якого може йтися про інсценування самогубства.

Згідно із матеріалом, слідчі знайшли дружину ексбанкіра, але вона не додала жодних деталей. Відомо, що Адаріч прибув до Мілану зранку та мав поїхати того ж вечора

Теги: #смерть #банкір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 20.01.2026
Помер засновник бренду "Наш Формат" Кириченко

Помер засновник бренду "Наш Формат" Кириченко

15:33 19.01.2026
Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

14:52 19.01.2026
У Києві 8-річна дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії, лікарці повідомлено про підозру

У Києві 8-річна дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії, лікарці повідомлено про підозру

14:36 14.01.2026
Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

Помер нардеп фракції "Слуга народу" Кабанов

18:23 14.11.2024
ДБР підозрює ексголову банку "Січ" у шахрайстві на 20 млн грн

ДБР підозрює ексголову банку "Січ" у шахрайстві на 20 млн грн

14:28 22.07.2022
Керівник відділу безпеки банківської філії у тимчасово окупованому Ізюмі добровільно передав загарбникам зброю і транспорт

Керівник відділу безпеки банківської філії у тимчасово окупованому Ізюмі добровільно передав загарбникам зброю і транспорт

07:38 07.05.2019
Банкір, який обдурив клієнтку і намагався її вбити, засуджений за додаткові епізоди привласнення коштів

Банкір, який обдурив клієнтку і намагався її вбити, засуджений за додаткові епізоди привласнення коштів

ВАЖЛИВЕ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ОСТАННЄ

Рада ЄС ухвалила нові санкції для Ірану через порушення прав людини та підтримку війни РФ проти України

Судитимуть правоохоронців, які спричинили смертельні ДТП, - ДБР

СБУ: 15 років тюрми отримав експрацівник Рівненської АЕС, який встановив GPS-трекер для ворожої атаки на ЛЕП

Кабмін припинив угоду з Білоруссю про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах

МЗС Китаю: Ми не доливаємо оливи у вогонь в "українському конфлікті"

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Нацполіція: Нові підозри у найманстві і держзраді отримали бойовики ПВК "Вагнер"

У Путіна наразі говорять про можливість зустрічі із Зеленським лише у Москві

Офіс генпрокурора: Конкурсна комісія з відбору керівництва САП формується на законі, а не публічних оцінках

Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів військове співробітництво та підтримку винищувачів F-16

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА