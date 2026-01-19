Інтерфакс-Україна
Події
14:52 19.01.2026

У Києві 8-річна дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії, лікарці повідомлено про підозру

Ювенальними прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 39-річній лікарці-педіатру приймального відділення однієї зі столичних лікарень за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть 8-річної дівчинки.

В телеграм-каналі в понеділок Київська міська прокуратура повідомляє, що у грудні 2022 року до медичного закладу було доставлено дитина з ознаками гострої дихальної недостатності.

"Встановлено, що після госпіталізації дівчинку не обстежили належним чином і як наслідок не встановили правильний діагноз для лікування", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, попри наявні клінічні ознаки двобічної пневмонії, лікар не розпочала антибактеріальну та інтенсивну терапію та не вжила термінових заходів для переведення дівчинки до відділення реанімації, що позбавило дитину реальних шансів на порятунок.

"Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок поліорганної недостатності, спричиненої вірусно-бактеріальним сепсисом, джерелом якого була двобічна серйозно-гнійна пневмонія з ускладненнями", - зазначається в повідомленні.

Дії лікарки кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 КК України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини.

Наразі підозрювана працює в лікарні в іншому місті.

