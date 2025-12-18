Генпрокурор: На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю

На Вінниччині помер від голоду 10-річний хлопчик з інвалідністю, порушено справу щодо матері дитини, соціального робітника та сімейного лікаря, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю… Дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці", - написав генпрокурор в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією Кравченка, з травня 2025 року дитина перестала відвідувати школу, стан здоров’я хлопчика погіршувався, втім, мати не зверталася до лікарів.

Генпрокурор зазначив, що із серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово приходили в цю родину, бачили, у яких умовах живе дитина, фіксували погіршення стану в документах, "але не зробили нічого, що могло б урятувати життя".

"За даними слідства, саме поєднання дій матері та бездіяльності служб призвело до смерті хлопчика", - наголосив генпрокурор.

Він поінформував, що матір дитини затримано та повідомлено про підозру в залишенні в небезпеці, що спричинило смерть дитини, та злісне невиконання батьківських обов’язків. До суду подано клопотання про тримання під вартою. "Встановлено, що раніше жінку вже притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків", - додав генпрокурор.

Крім того, як повідомив Кравченко, прокуратура дала правову оцінку діям посадових осіб: оголошено про підозри працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю - за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть, а також сімейному лікареві - за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

"Дана справа перебуває на моєму особистому контролі. Ця смерть дитини не "трагічний випадок". Це злочин", - резюмував генпрокурор.