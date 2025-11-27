Інтерфакс-Україна
10:59 27.11.2025

В Тернополі померла дитина, постраждала в результаті удару 19 листопада

Фото: ДСНС

В Тернополі померла дитина, постраждала в результаті російського ракетного удару по місту 19 листопада, повідомив міський голова Сергій Надал.

"Трагічна новина про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль. Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев’ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні", - написав Надал в телеграм-каналі.

Як повідомляв раніше заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю 19 листопада, внаслідок якого було зруйновано багатоквартирний будинок, зросла до 34, але ідентифіковані тіла 33 загиблих. ДСНС 23 листопада оголосила про завершення чотириденних пошуково-рятувальних робіт - загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано 94 особи, серед них 18 дітей. Врятовано 46 людей, у тому числі 7 дітей. Безвісти зниклими вважаються 6 осіб, серед них одна дитина.

