23:37 07.01.2026

Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

Мобільний зв’язок в Запорізькій області працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї - цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі", - написав він у телеграмі.

Федоров закликав запоріжців обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами.

Крім того, через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку.

