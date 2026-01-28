Інтерфакс-Україна
Події
09:22 28.01.2026

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

1 хв читати
ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників
Фото: Ґвара

Сили оборони минулої ночі знешкодили 103 ворожі БпЛА із 146, що атакували Україну, є влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"У ніч на 28 січня (з 18:00 27 січня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., а також 146 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Повідомляється, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

Теги: #атака_рф #пс_зсу #знешкодження

