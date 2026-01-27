Місто Броди на Львівщині накрило їдким димом після російського удару по обʼєкту інфраструктури

Російські окупанти вранці у вівторок, 27 січня, здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах Львівської області. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє Бродівська міська рада.

Внаслідок удару виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів.

"Фахівці проводять замір показників повітря. Про результати повідомимо згодом. Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями", - йдеться у повідомленні в Facebook.

Зазначається, що навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.