Інтерфакс-Україна
Події
17:22 12.08.2025

Біля вантажного порту окупованої росіянами ЗАЕС фіксується задимлення – Міненерго

У районі вантажного порту тимчасово окупованої РФ Запорізької АЕС спостерігається задимлення, але наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються, повідомило Міністерство енергетики.

Міненерго наголосило, що вантажний порт розташований за межами периметра самої станції, який підлягає охороні.

"Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки", – йдеться у повідомленні Міненерго в Телеграм у вівторок.

Там в чергове підкреслили, що будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику ЗАЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту.

"Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є негайна та повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – НАЕК "Енергоатом", – підкреслило міністерство.

Теги: #запорізька_аес #задимлення #міненерго

