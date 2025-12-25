Генштаб ЗСУ підтвердив ураження порту "Темрюк" в РФ та повідомив про атаку на аеродром "Майкоп" і ремонтний підрозділ окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження морського порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ та повідомив про ураження аеродрому "Майкоп" (Адигея, РФ) та ремонтного підрозділу російських окупантів на ТОТ Донецької області.

"У ніч на 25 грудня 2025 року, у ході зменшення спроможностей збройних сил російської федерації, підрозділи Сил оборони України, завдали удару по інфраструктурі морського порту "Темрюк" у Краснодарському краї рф", - йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм-каналі у четвер.

Раніше агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляло про ураження "Темрюка" з посиланням на джерела в СБУ.

За даними Генштабу, внаслідок атаки на порт зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу.

Зазначається, що морський порт "Темрюк" розташований у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів - зокрема й скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти. Порт задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, було завдано удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп (Республіка Адигея, РФ). "За попередніми даними, ціль уражено, виникла пожежа. Результати уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Окрім цього, за даними українського Генштабу, підрозділами ударних БпЛА уражено ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка (ТОТ Донецької області). Результати атаки і ступінь завданих збитків уточнюються.

За уточненими результатами ударів українських БпЛА у попередній період по аеродрому "Бельбек" (ТОТ українського Криму) підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т.