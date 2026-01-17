Інтерфакс-Україна
Події
13:47 17.01.2026

Освітній процес у Сумській громаді буде дистанційним до 1 лютого

1 хв читати
Освітній процес у Сумській громаді буде дистанційним до 1 лютого

Заклади освіти Сумської громади до 1 лютого проводитимуться в дистанційному форматі, повідомила міська рада.

"За рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади освітній процес у закладах освіти громади продовжиться в дистанційному форматі до 1 лютого", - йдеться у повідомленні міськради в телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що рішення ухвалене з урахуванням рекомендацій обласної комісії ТЕБ та НС та безпекової ситуації. Дистанційно навчатимуться учні закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти. У закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах початкових шкіл за потреби працюватимуть чергові групи з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки.

Теги: #сумська #дистанційка #навчання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 17.01.2026
Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

12:49 17.01.2026
Майже 40% закладів освіти на Миколаївщині продовжать роботу в очному режимі, 20% перейдуть на дистанційку

Майже 40% закладів освіти на Миколаївщині продовжать роботу в очному режимі, 20% перейдуть на дистанційку

08:35 16.01.2026
Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

17:52 15.01.2026
Четверта хвиля курсу: як зробити ШІ вашим редакційним асистентом

Четверта хвиля курсу: як зробити ШІ вашим редакційним асистентом

01:51 15.01.2026
Макрон: Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії

Макрон: Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії

20:47 14.01.2026
Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

13:23 09.01.2026
Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

Новий семестр у школах столиці почнеться вчасно, 12 січня, у змішаному форматі – КМДА

12:29 09.01.2026
Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

20:31 08.01.2026
Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

16:39 08.01.2026
Школи Рівненщини 9 січня проводитимуть навчання дистанційно

Школи Рівненщини 9 січня проводитимуть навчання дистанційно

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

ОСТАННЄ

На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

Свириденко та очільник "Нафтогазу" обговорили питання забезпечення газом, особливо у прифронтових регіонах

Морозна погода збережеться в Україні найближчими днями, вночі -15-20°, на півночі місцями -21-24°

За попередніми даними вибух у харківській багатоповерхівці має побутове походження

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

У ЦПД спростували фейк про "повне відключення світла" на заході України

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

Буданов, Умєров і Арахамія уже в США

Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА