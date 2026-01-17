Освітній процес у Сумській громаді буде дистанційним до 1 лютого

Заклади освіти Сумської громади до 1 лютого проводитимуться в дистанційному форматі, повідомила міська рада.

"За рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади освітній процес у закладах освіти громади продовжиться в дистанційному форматі до 1 лютого", - йдеться у повідомленні міськради в телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що рішення ухвалене з урахуванням рекомендацій обласної комісії ТЕБ та НС та безпекової ситуації. Дистанційно навчатимуться учні закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти. У закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах початкових шкіл за потреби працюватимуть чергові групи з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки.