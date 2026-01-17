Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

Фото: Rune Dyrholm / Forsvaret

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник MRTT виконали навчальний політ місію на південному сході Гренландії, повідомили Збройні сили Данії.

"Місією було відпрацьовувати спільні операції з дозаправкою в повітрі, польоти на великі відстані та безпеку в суворих арктичних умовах", - йдеться у повідомленні на сайті ЗС Данії.

Зазначається, що маршрут для літаків проходив від винищувального крила Скридструп безпосередньо до району Кулусука на східному узбережжі Гренландії. Французький танкер прибув зі своєї бази на півдні Франції, звідки після завершення навчання повернувся до Гренландії. Під час тренувань у Північній Атлантиці літаки також пролітали повз Фарерські острови.