Інтерфакс-Україна
Події
14:02 17.01.2026

На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

1 хв читати

У Львівській області у суботу, 17 січня, рейсовий автобус Відень — Київ потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого постраждали дев’ять пасажирів, повідомляє Національна поліція.

ДТП сталася близько 08:00 17 січня на автодорозі Київ — Чоп, у селі Любінці Стрийського району.

За даними правоохоронців, 59-річний водій автобуса Setra виїхав за межі проїзної частини та наїхав на металевий відбійник, після чого — врізався у дерево.

На момент аварії у транспорті були 25 пасажирів. Дев’ятеро з них віком від 19 до 69 років звернулися до медиків, сімох людей госпіталізували.

Теги: #автобус #дтп #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 16.01.2026
Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

10:04 16.01.2026
Президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики

Президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики

16:29 15.01.2026
На Львівщину приїхав президент Чехії

На Львівщину приїхав президент Чехії

14:01 09.01.2026
СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

12:29 09.01.2026
Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

22:00 07.01.2026
Рух на трасі Київ-Чоп зі сторони Рівного ускладнений через ДТП - поліція

Рух на трасі Київ-Чоп зі сторони Рівного ускладнений через ДТП - поліція

16:05 05.01.2026
ДБР повідомило правоохоронцю про підозру у вчиненні смертельної ДТП на Рівненщині в стані сп’яніння

ДБР повідомило правоохоронцю про підозру у вчиненні смертельної ДТП на Рівненщині в стані сп’яніння

02:47 29.12.2025
Одна людина загинула, ще 13 постраждали в ДТП за участі маршрутки на трасі Київ–Харків на Київщині

Одна людина загинула, ще 13 постраждали в ДТП за участі маршрутки на трасі Київ–Харків на Київщині

17:21 28.12.2025
Автобус потрапив у ДТП у Калуському районі, є загиблий, щонайменше 9 постраждалих – ДСНС

Автобус потрапив у ДТП у Калуському районі, є загиблий, щонайменше 9 постраждалих – ДСНС

21:54 26.12.2025
У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

ОСТАННЄ

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

Свириденко та очільник "Нафтогазу" обговорили питання забезпечення газом, особливо у прифронтових регіонах

Освітній процес у Сумській громаді буде дистанційним до 1 лютого

Морозна погода збережеться в Україні найближчими днями, вночі -15-20°, на півночі місцями -21-24°

За попередніми даними вибух у харківській багатоповерхівці має побутове походження

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

У ЦПД спростували фейк про "повне відключення світла" на заході України

Майже 40% закладів освіти на Миколаївщині продовжать роботу в очному режимі, 20% перейдуть на дистанційку

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА