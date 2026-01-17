На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

У Львівській області у суботу, 17 січня, рейсовий автобус Відень — Київ потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого постраждали дев’ять пасажирів, повідомляє Національна поліція.

ДТП сталася близько 08:00 17 січня на автодорозі Київ — Чоп, у селі Любінці Стрийського району.

За даними правоохоронців, 59-річний водій автобуса Setra виїхав за межі проїзної частини та наїхав на металевий відбійник, після чого — врізався у дерево.

На момент аварії у транспорті були 25 пасажирів. Дев’ятеро з них віком від 19 до 69 років звернулися до медиків, сімох людей госпіталізували.