ДБР повідомило правоохоронцю про підозру у вчиненні смертельної ДТП на Рівненщині в стані сп’яніння

Фото: https://dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані сп’яніння правоохоронцю з Рівненської області.

"ДТП сталося 2 січня 2026 року близько 21:40 у селі Орв’яниця Рівненської області. Правоохоронець за кермом власного авто зіштовхнувся з електровелосипедом, який рухався у попутному напрямку. За попередньою інформацією, водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

За інформацією ДБР, 40-річна жінка, яка їхала на велосипеді, померла на місці події. Водій не викликав швидку допомогу та просто покинув місце події.

Наступного дня правоохоронці затримали його у стані детоксикації від алкоголю. Від проходження тесту драгером він відмовився, наразі призначено аналіз визначення точної кількості алкоголю у крові.

Фігурант підозрюється в експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та у залишенні в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.