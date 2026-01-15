Інтерфакс-Україна
Події
10:52 15.01.2026

ДБР: На Донеччині викрито військових, які вкрали понад 47 млн грн на закупівлях дронів

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та затримали п’ятьох учасників злочинної організації, яку очолював командир однієї з військових частин на Донеччині: фігуранти привласнили понад 47 млн грн на закупівлях дронів.

"Командир організував схему разом із трьома підлеглими військовослужбовцями та цивільним — власником фірм, через які переводили гроші в готівку, адже саме ці підприємства використовували для "освоєння" бюджетних коштів", - повідомляє ДБР на сайті в четвер.

За інформацією Бюро, гроші надходили на рахунок військової частини нібито для закупівлі FPV-дронів та коліматорних прицілів.

"Насправді ж кошти перераховували фіктивним компаніям за техніку, якої або взагалі не було, або яка не відповідала вимогам і не могла використовуватися в бою", - зазначається в повідомленні.

У відомстві інформують, що учасники організації заздалегідь готували фіктивні документи — "маркетингові дослідження", договори, акти та накладні, щоб обґрунтувати закупівлі саме у потрібних фірм. Після цього гроші переводили в готівку і ділили між собою.

Таким чином, FPV-дрони, які за документами були закуплені, до військової частини не надходили.

"Щоб приховати їхню відсутність, командир наказував оформлювати папери про нібито використання дронів у бойових умовах. Загалом за документами було "придбано" 1 тис. 815 дронів", - уточнюється в повідомленні.

Працівники ДБР провели понад 20 обшуків, вилучили непридатні коліматорні приціли та призначили понад 70 експертиз.

Усіх учасників злочинної організації затримали в різних регіонах України — на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві.

Командиру військової частини та його спільникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та внесенні неправдивих даних до офіційних документів.

Усім фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Теги: #дрони #викрадення #дбр

