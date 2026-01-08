Інтерфакс-Україна
Події
12:35 08.01.2026

ДБР: комвзводу на Донеччині незаконно виплачував "бойові", як і його підозрюваний попередник

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило командира взводу однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, який продовжив здійснювати незаконні бойові виплати попри кримінальну справу щодо його попередника за такі самі дії, повідомляє ДБР.

"Посадовець, як і його попередник на цій посаді, допустив незаконні виплати бойової винагороди підлеглій військовослужбовиці, яка фактично перебувала в тилу", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, упродовж шести місяців 2023 року військовослужбовиця безпідставно отримувала додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях.

"Насправді вона не виконувала бойових завдань і перебувала в тиловому районі", - уточнюють у відомстві.

В ДБР зазначають, що посадовець, як і його попередник, щодо якого за аналогічні дії працівники ДБР вже скерували обвинувальний акт до суду, не забезпечив належного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та особисто подавав рапорти на виплату додаткової винагороди.

"Через службову недбалість посадовця з державного бюджету безпідставно виплатили понад пів мільйона гривень", - наголошується в повідомленні.

Крім того, за інформацією Бюро, після вчинення правопорушення командир самовільно залишив місце служби.

Працівники ДБР оголосили його в розшук, а після встановлення місця перебування повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки, та самовільне залишення місця служби).

Обвинувальний акт за фактом самовільного залишення місця служби вже скерували до суду.

