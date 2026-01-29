Виробництво шкільних автобусів в Україні 2025р зросло на 47% - Кисилевський

Фото: https://www.facebook.com/kysylevskyy.official

Виробництво шкільних автобусів в Україні 2025 року зросло на 47% - до 728 од., в першу чергу завдяки державній програмі "Шкільний автобус", профінансованої урядом та громадами на суму 2,7 млрд грн, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його даними, за цією програмою вироблено 695 автобусів.

"Фінансування держави і громад забезпечило платоспроможний попит. А спрямування цих коштів на виробництво автобусів в Україні забезпечила політика локалізації в публічних закупівлях", - йдеться в його дописі у Facebook.

Кисилевський зазначив, що на програму "Шкільний автобус" сьогодні припадає 95% продажів вироблених в Україні автобусів, а прогнозовані обсяги закупівель дають заводам у Черкасах, Запоріжжі, Чернігові та Луцьку можливість будувати інвестиційні плани із запуску виробництва нових моделей громадського транспорту, зокрема великогабаритних автобусів.

"У ланцюжку виробництва кожного автобуса задіяно понад 200 українських підприємств, розташованих у громадах по всій країні", - нагадав він.

Кисилевський також нагадав, що у програмі "Шкільний автобус" беруть участь чотири українських виробники, які випускають автобуси під брендами "Атаман" (Isuzu), ЗАЗ, "Еталон" та "Богдан". Для участі у програмі підприємства мали забезпечити рівень локалізації виробленої техніки у 2025 році на рівні не менше 25%, у 2026 році - до 30%.

"Застосування локалізації і фінансування "Шкільного автобуса" буде продовжено. У державному бюджеті 2026 року на "Шкільний автобус" закладено 2 млрд грн, додаткове фінансування також нададуть громади", - додав Кисилевський.

Як повідомлялось, за розрахунками корпорації "Еталон", поточного року може бути реалізовано до 900 шкільних автобусів.

Субвенція з держбюджету на 2025 рік на закупівлю шкільних автобусів становила 1,6 млрд грн.

З 2024 року програма "Шкільний автобус" реалізується завдяки фінансовій співпраці між ЄС та Україною в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility. При цьому, зокрема, шкільні автобуси повинні мати місця для школярів з обмеженими можливостями до пересування.

Програма "Шкільний автобус" і локалізація в публічних закупівлях - складові політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

В Україні автобуси в модифікації "шкільний" випускають АТ "Черкаський автобус", Чернігівський автозавод корпорації "Еталон", Запорізький автозавод "Укравто Груп", і ТОВ "Бас Мотор" (автобуси "Богдан").