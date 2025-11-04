Інтерфакс-Україна
Події
17:28 04.11.2025

Рада прийняла за основу локалізацію в оборонних закупівлях цивільних товарів

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №13392, яким встановлюється умова локалізації в оборонних закупівлях цивільних товарів.

Згідно з трансляцією засідання парламенту у вівторок, законопроєкт підтримали 262 народних депутата.

Законопроєктом, зокрема передбачається внесення змін до закону "Про публічні закупівлі", якими тимчасово до 31 грудня 2032 року умови локалізації поширюються на оборонні закупівлі цивільних товарів вартістю понад 1 млн грн та за умови, що такий товар включено до переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва безпосередньо його виробником.

Рівень локалізації у 2025 році становить 25%, 2026 – 30%, 2027 – 35%, а з 2028 року до 31 грудня 2032 року – 40%.

"Суть цієї ініціативи - повернення здорового глузду в закупівлі різних видів техніки та продукції легкої промисловості для потреб Сил оборони. Форма для бійців ЗСУ має шитися в Україні. Для цього є всі можливості - у легпромі зайнято понад 100 тисяч українців на сотнях підприємств по всій країні", - написав співавтор законопроєкту заступник голови профільного комітету ВР Дмитро Кисилевський у Facebook.

Він нагадав, що "час від часу ми стикаємося з ганебними спробами закупівлі турецької форми чи китайських кранів".

"А нещодавно ДОТ примудрився розіслати листа, що шукає НЕ українських постачальників форми для армії. Пора покласти таким проявам "хитрожопості" край", - підкреслив нардеп.

Кисилевський додав, що до другого читання буде продовжено доопрацювання законопроекту з урахуванням консультацій з усіма стейкхолдерами.

Законопроєкт № 13392 зареєстровано в Верховній Раді 20 червня 2025 року. Співавторами є голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха,, голова комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич, а також Дмитро Кисилевський Давід Арахамія, Анатолій Костюх (всі - фракція "Слуга народу").

#законопроєкт #кисилевський #верховна_рада

