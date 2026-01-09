Інтерфакс-Україна
03:47 09.01.2026

У Києві пошкоджено критичну інфраструктуру, є перебої з електропостачанням – мер

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю України зазнала пошкоджень критична інфраструктура, у деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Внаслідок масованої атаки ворога на столицю є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням", – зазначив Кличко в дописі, оприлюдненому в п’ятницю.

