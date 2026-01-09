У Києві пошкоджено критичну інфраструктуру, є перебої з електропостачанням – мер

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю України зазнала пошкоджень критична інфраструктура, у деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5969