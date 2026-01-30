Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

Фото: https://www.facebook.com/marektv

Розповсюджена росіянами інформація про начебто окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Інформація з тим, що росіяни взяли під контроль населений пункт Тернувате не відповідає дійсності. По-перше, цей населений пункт знаходиться як мінімум за півтора десятки від лінії бойового зіткнення", - зазначив речник.

По-друге, як пояснив Волошин, противник застосував в цьому населеному пункті свою "улюблену тактику інфільтрації". Так, декілька днів тому ворожа диверсійна група, користуючись погодними умовами, складними погодними умовами приховано проникла в селище.

"Вони зняли навіть з дронів декілька точок, де вони розгортали прапори, але буквально за годину, якщо не менше, Сили оборони провели розвідувально-пошукові дії в цьому населеному пункті, здійснили зачистку. Тому ворожу групу ліквідували", - заявив Волошин.

Речник нагадав про кадри відео, що нещодавно було розповсюджено в мережі, де українські бійці, використовуючи наземний роботизований комплекс, брали росіян в полон. За словами Волошина, це було саме в цьому населеному пункті - операція із зачистки і знищення диверсійної групи РФ.

Говорячи про населений пункту Річне, що біля Степногірська на Запоріжжі, речник також спростував заяву росіян про окупацію.

"Цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. росіяни не можуть навіть зайти і закріпитися в Приморському, а далі йде вже Річне. Тому селище перебуває під нашим контролем, і у росіян немає жодних вдалих спроб навіть туди зайти чи інфільтруватись", - сказав Волошин.