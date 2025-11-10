Інтерфакс-Україна
Події
09:10 10.11.2025

Назви 11 населених пунктів Хмельницької області належать до символіки російської імперської політики - УІНП

2 хв читати
Назви 11 населених пунктів Хмельницької області належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Назви одинадцяти населених пунктів Хмельницької області належать до символіки російської імперської політики, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Згідно з висновками експертної комісії, назви населених пунктів Квітневе, Прикордонна Улашанівка, Червоний Цвіт і Улянівка Шепетівського району, Ленівка, Улянівка і Червона Чагарівка Кам’янець-Подільського району, Новоленськ, Червона Семенівка, Червоне і Червоний Кут Хмельницького району Хмельницької області належать до символіки російської імперської політики, а подальше функціонування вказаних назв є пропагандою російської імперської політики.

Як повідомлялося, на початку жовтня Український інститут нацпам’яті на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Зокрема, до переліку осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші. 

До переліку, тих, які не містять російської імперської політики, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Зазначається, що дані переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

Голова УІНП Олександр Алфьоров заявляє, що місцевим органам влади необхідно звірити назви своїх вулиць з даними переліками.

Теги: #хмельницька_область #населені_пункти #імперська_політика_назви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 29.09.2025
Різноробочий з Хмельниччини наводив ворожі атаки по військових заводах

Різноробочий з Хмельниччини наводив ворожі атаки по військових заводах

15:16 18.09.2025
Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

09:39 10.09.2025
Окупанти завдали удару по швейному цеху у Волочиську, відомо про трьох постраждалих

Окупанти завдали удару по швейному цеху у Волочиську, відомо про трьох постраждалих

09:17 10.09.2025
Травми отримали троє жителів Хмельниччини через нічну ворожу атаку

Травми отримали троє жителів Хмельниччини через нічну ворожу атаку

13:42 03.09.2025
На Хмельниччині в результаті російського удару загинув місцевий мешканець

На Хмельниччині в результаті російського удару загинув місцевий мешканець

10:31 03.09.2025
На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

13:35 26.08.2025
СБУ затримала двох дівчат, які готували для ворога теракти проти військових ЗСУ

СБУ затримала двох дівчат, які готували для ворога теракти проти військових ЗСУ

13:33 12.08.2025
Прокуратура Хмельниччини повернула у власність громади частину пам’ятки національного значення – Єврейський некрополь

Прокуратура Хмельниччини повернула у власність громади частину пам’ятки національного значення – Єврейський некрополь

12:50 04.08.2025
На Хмельниччині внаслідок російського удару пошкоджене дорожнє полотно

На Хмельниччині внаслідок російського удару пошкоджене дорожнє полотно

09:42 04.08.2025
Ворог атакував Хмельниччину, попередньо без травмованих чи загиблих

Ворог атакував Хмельниччину, попередньо без травмованих чи загиблих

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: США – стратегічний партнер на довгі роки і в основі відносин України з ними – повага

Путін у патовій ситуації, він не досяг обіцяних цілей – Зеленський

Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

БпЛА атакували та серйозно пошкодили ТЕЦ на біомасі "Кліар Енерджі" - співзасновник

ППО знешкодила вночі 34 з 69 ворожих дронів, є влучання на дев'яти локаціях

ОСТАННЄ

Міндіч залишив Україну – нардеп Железняк

Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча - ЗМІ

Об'єкти, присвячені віцеадміралу Макарову, не належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Дві жінки постраждали у Харківській області внаслідок нічної атаки БпЛА

Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не набрала необхідні для розгляду голоси

Двоє цивільних отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Сумської області

Сили безпілотних систем уразили за добу 503 ворожі цілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 265 бойових зіткнень

Сенат США ухвалив законопроєкт щодо фінансування американського уряду

Харківський метрополітен не зміг розпочати роботу через проблеми з енергопостачанням

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА