Назви 11 населених пунктів Хмельницької області належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Назви одинадцяти населених пунктів Хмельницької області належать до символіки російської імперської політики, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Згідно з висновками експертної комісії, назви населених пунктів Квітневе, Прикордонна Улашанівка, Червоний Цвіт і Улянівка Шепетівського району, Ленівка, Улянівка і Червона Чагарівка Кам’янець-Подільського району, Новоленськ, Червона Семенівка, Червоне і Червоний Кут Хмельницького району Хмельницької області належать до символіки російської імперської політики, а подальше функціонування вказаних назв є пропагандою російської імперської політики.

Як повідомлялося, на початку жовтня Український інститут нацпам’яті на підставі фахових висновків Експертної комісії оприлюднив переліки осіб та подій, що містять та не містять символіку російської імперської політики.

Зокрема, до переліку осіб та подій періоду Московського царства та Російської імперії, об’єкти присвячені яким містять символіку російської імперської політики, серед інших увійшли: Петро Багратіон, Михайло Бакунін, Микола Бауман, Іван Бунін, Михайло Воронцов, Михайло Глінка, Борис Годунов, Микола Карамзін, Михайло Кутузов, Михайло Лермонтов, Михайло Ломоносов, Модест Мусоргський, Павло Нахімов, Григорій Потьомкін, Олександр Пушкін, Олександр Суворов, Іван Сусанін, Іван Тургенєв та інші.

До переліку, тих, які не містять російської імперської політики, серед інших увійшли: Іван Айвазовський, Карл Брюллов, Михайло Врубель, Олександр Герцен, Микола Гоголь, Володимир Даль, Осип Дерібас, Василь Каразін, Микола Кибальчич, Олександр Купрін, Микола Некрасов, Микола Пирогов, Ілля Рєпін, Антон Чехов, Костянтин Ціолковський та інші.

Зазначається, що дані переліки не є вичерпними і будуть доповнюватися новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

Голова УІНП Олександр Алфьоров заявляє, що місцевим органам влади необхідно звірити назви своїх вулиць з даними переліками.