Інтерфакс-Україна
Події
10:31 03.09.2025

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

1 хв читати
На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа
Фото: ДСНС

Вночі та зранку у середу російські війська двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами, внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередньою інформацією зруйновані 10 гаражів, ще 5 охопило вогнем", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, наразі пожежу локалізовано, рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомлялось, пошкодження цивільної інфраструктури й займання внаслідок нічної атаки ворога сталися в Хмельницькому, повідомив міський голова Олександр Симчишин в телеграм-каналі.

"В місті лунали вибухи. Працювали сили ППО. На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках. Інформації про постраждалих чи загиблих, на разі, немає", - написав Симчишин у Телеграм.

Теги: #хмельницька_область #атака_рф #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:36 03.09.2025
Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

09:44 03.09.2025
Через ворожу атаку без електрики більше 30 тис. домогосподарств на Чернігівщині

Через ворожу атаку без електрики більше 30 тис. домогосподарств на Чернігівщині

09:22 03.09.2025
ПС ЗСУ: збито чи подавлено 451 ціль із 526, зафіксовані влучання у 14 локаціях

ПС ЗСУ: збито чи подавлено 451 ціль із 526, зафіксовані влучання у 14 локаціях

08:52 03.09.2025
Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку у Івано-Франківській області

19:09 02.09.2025
Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

Пожежа в Кривому Розі забрала життя 2 дітей, ще троє шпиталізовані

17:07 02.09.2025
ПС ЗСУ: Сили оборони з 8:00 до 16:00 знешкодили 48 ворожих БПЛА, атака ворога триває

ПС ЗСУ: Сили оборони з 8:00 до 16:00 знешкодили 48 ворожих БПЛА, атака ворога триває

16:32 02.09.2025
ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

22:43 31.08.2025
Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

Приватні будинки горять через російський обстріл села у Харківській області - МВА

13:35 26.08.2025
СБУ затримала двох дівчат, які готували для ворога теракти проти військових ЗСУ

СБУ затримала двох дівчат, які готували для ворога теракти проти військових ЗСУ

09:40 26.08.2025
Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

ПС ЗСУ: збито чи подавлено 451 ціль із 526, зафіксовані влучання у 14 локаціях

ОСТАННЄ

"Метінвест" побудував другий підземний шпиталь, має плани ще на один-два до кінця року - СOО

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" увійшла до складу СБС ЗСУ

Мовний і освітній омбудсмени виступають за сертифікацію керівників закладів освіти на знання державної мови

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

ДБР розслідує обставини загибелі 23-літнього харків'янина під час спроби незаконного перетину кордону на Одещині

Мінкультури пропонує розвивати бібліобуси у населених пунктах без бібліотек чи книгарень

Сирський наголосив на потребі терміново завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах

Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА