На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

Фото: ДСНС

Вночі та зранку у середу російські війська двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами, внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередньою інформацією зруйновані 10 гаражів, ще 5 охопило вогнем", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, наразі пожежу локалізовано, рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомлялось, пошкодження цивільної інфраструктури й займання внаслідок нічної атаки ворога сталися в Хмельницькому, повідомив міський голова Олександр Симчишин в телеграм-каналі.

"В місті лунали вибухи. Працювали сили ППО. На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках. Інформації про постраждалих чи загиблих, на разі, немає", - написав Симчишин у Телеграм.