Італія обговорює новий пакет військової допомоги Україні та готова до повоєнної місії - начальник штабу оборони

Міністерство оборони Італії продовжує надавати підтримку Україні шляхом постачання військових матеріалів, ресурсів та обладнання, затверджених 11 міжвідомчими постановами, на загальну суму понад EUR3 млрд, заявив начальник штабу оборони Італії Лучано Портолано.

"12-й указ перебуває на стадії обговорення. Щодо можливого внеску Італії в постконфліктній фазі, то політичні органи влади визначатимуть час і спосіб участі Італії. Ми будемо готові", – сказав Портолано в інтерв’ю італійському виданню Il Sole 24 Ore, опублікованому в неділю.

Коментуючи загрозу країнам НАТО з боку РФ, він нагадав про кібербезпеку, і що "існує багато інших видів діяльності, які можна віднести до так званої гібридної війни, яка охоплює фізичне, віртуальне та когнітивне середовища, дезінформацію та маніпуляції інформацією". Портолано зазначив, що в нинішній час межі конфліктів розмиті, і навіть у мирний час атаки можуть бути спрямовані на критичну інфраструктуру, комунікаційні мережі та кіберсистеми.

"Це не питання вигадування малоймовірних сценаріїв, а визнання, без зайвого алармізму, з відповідальністю та об’єктивністю, що так звана "оборонна функція" більше не обмежується театрами військових дій, а безпосередньо стосується громадян, яких закликають відчувати себе активною частиною колективної безпеки. Бути готовими реагувати та підтримувати наших союзників вимагає постійної відданості та підготовки: це наша місія", - наголосив начальник штабу оборони.

За словами Портолано, війна в Україні підкреслює необхідність забезпечення наявності озброєння, готовності сил та технологічного розвитку. У цьому контексті Міністерство оборони розпочало широкомасштабний процес модернізації та оновлення Збройних сил для забезпечення оперативної готовності та ефективної здатності стримування. Начальник штабу оборони зазначив, що в Італії існує потреба в нових інвестиціях, а з іншого — питання чисельності персоналу, який "має відповідати військовим можливостям". "У цій перспективі Закон про бюджет на 2026 рік передбачає початкове збільшення на 10 000 одиниць. До цього додається концепція резервних сил. Мета полягає в тому, щоб збалансувати штати в усіх секторах, зокрема, в цей історичний момент, у сфері кібербезпеки, шляхом підвищення людських навичок, справжнього центру тяжіння оборони", - сказав він.