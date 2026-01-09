Інтерфакс-Україна
Події
18:45 09.01.2026

Катар висловив жаль через пошкодження будівлі свого посольства в Україні під час обстрілу

Держава Катар висловлює глибокий жаль з приводу пошкодження будівлі свого посольства в Україні в результаті обстрілу столиці країни Києва минулої ночі.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Катару в п'ятницю, жоден з дипломатів чи співробітників посольства не постраждав.

"У цьому контексті Міністерство закордонних справ наголошує на необхідності захисту посольств, дипломатичних місій, штаб-квартир міжнародних організацій та цивільних об'єктів від наслідків криз, а також забезпечення безпеки їхнього персоналу відповідно до міжнародного права. Міністерство повторює тверду позицію Держави Катар, яка закликає до врегулювання російсько-української кризи шляхом діалогу та мирних засобів, відповідно до принципів міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй, та підтверджує свою повну підтримку всіх міжнародних зусиль, спрямованих на деескалацію", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських військ на Київ 9 січня загинули четверо і поранені 25 осіб, серед них — медики, рятувальники та працівники поліції. Було пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівля посольства Катару, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет та заправна станція, вибиті вікна у дитячому садочку.

Теги: #україна #пошкодження #атака_рф #катар #співчуття

