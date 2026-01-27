Інтерфакс-Україна
Економіка
10:02 27.01.2026

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та одна з європейських країн забезпечать Україні EUR85 млн на закупівлю додаткових обсягів газу, повідомив перший віцепремʼєр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"EUR85 млн через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України. Робота над отриманням відповідного гранту від однієї з європейських країн вже завершується", - написав Шмигаль у Телеграм у вівторок.

Він зазначив, що про це йшлося під час онлайн розмови з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Вдячні за це нашим партнерам! Будемо і надалі співпрацювати задля пошуку додаткових джерел фінансування", - наголосив глава Міненерго.

За його словами, вкрай необхідним є також продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР "Укренерго" й "Укргідроенерго", оскільки це допомагає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло.

