Інтерфакс-Україна
Економіка
11:49 26.01.2026

Українська промисловість відіграватиме основну роль у повоєнному відновленні – CEO "Інтерпайпа"

Українська промисловість гратиме основну роль у повоєнному відновленні, сама відбудова буде успішною, адже країна має всі необхідні базові передумови для цього, плюс неймовірну стійкість українського народу, заявив генеральний директор трубно-колісної компанії (ТКК) "Інтерпайп" Лука Занотті під час панельної дискусії "Від стійкості до відбудови: що потрібно для успіху реконструкції України?" в Ukraine House Davos.

"Маю глибоке переконання, що саме вітчизняна промисловість гратиме основну роль у відновленні, яке без сумніву буде успішним, адже в Україні є всі необхідні базові передумови для цього", – сказав він, відзначивши потужний ресурсний потенціал української держави, її енергетичну незалежність, атомну енергетику, плюс неймовірну стійкість українського народу.

За його словами, в "Інтерпайпі" ключовими засадами стійкості є люди, підприємництво та інвестиції. На трубному заводі у Нікополі люди продовжують працювати всього за 4,5 км від лінії фронту попри надзвичайні виклики. Сама ж Компанія із початком війни успішно диверсифікувала продуктовий портфель і ринки збуту. І при цьому інвестувала понад $100 млн. у виробництво, зокрема в нікопольський майданчик.

Гендиректор компанії окремо виділив правильні кроки уряду України, зокрема, заборону експорту металобрухту.

"Вони спрямовані на створення доданої вартості всередині країни, а не на експорті сировини", – наголосив Занотті.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії – п’ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.

