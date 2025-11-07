"Інтерпайп" зміцнює відносин з країнами MENA у преміальному та напівпреміальному сегментах через стрімкий розвиток енергосектору

Фото: https://www.facebook.com

Українська промислова компанія "Інтерпайп" активно працює над зміцненням партнерських відносин у преміальному та напівпреміальному сегментах з країнами Близького Сходу та Північної Африки (MENA) через стрімкий розвиток енергетичного сектору в цьому макрорегіоні у галузі технологій буріння та обробки.

Згідно з інформацією компанії, для "Інтерпайпу" ринок країн Близького Сходу та Північної Африки є одним з основних. Компанія розвиває свою присутність у цьому регіоні, починаючи з 2000-х років, та все ще бачить багато можливостей для подальшого розвитку. За ці роки "Інтерпайп" вже здобув репутацію надійного постачальника. Лінійні труби компанії є в третині всіх будівель міста Дубай, а преміальні рішення використовують у своїх свердловинах такі нафтогазові гіганти, як ADNOC та QatarEnergy.

"Енергетичний сектор країн MENA стрімко розвивається у галузі технологій буріння та обробки. "Інтерпайп", тим часом, працює над зміцненням наших партнерських відносин у преміальному та напівпреміальному сегментах. Наші трубні рішення постійно доводять свою ефективність у складних геологічних умовах. Сьогодні ми також активно прагнемо локалізації та адаптувати наші послуги до потреб місцевих клієнтів", – сказав директор "Інтерпайпа" із продажу труб на ринки країн MENA Артем Артемов.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії – п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.