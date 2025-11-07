Інтерфакс-Україна
Економіка
16:59 07.11.2025

"Інтерпайп" зміцнює відносин з країнами MENA у преміальному та напівпреміальному сегментах через стрімкий розвиток енергосектору

2 хв читати
"Інтерпайп" зміцнює відносин з країнами MENA у преміальному та напівпреміальному сегментах через стрімкий розвиток енергосектору
Фото: https://www.facebook.com

Українська промислова компанія "Інтерпайп" активно працює над зміцненням партнерських відносин у преміальному та напівпреміальному сегментах з країнами Близького Сходу та Північної Африки (MENA) через стрімкий розвиток енергетичного сектору в цьому макрорегіоні у галузі технологій буріння та обробки.

Згідно з інформацією компанії, для "Інтерпайпу" ринок країн Близького Сходу та Північної Африки є одним з основних. Компанія розвиває свою присутність у цьому регіоні, починаючи з 2000-х років, та все ще бачить багато можливостей для подальшого розвитку. За ці роки "Інтерпайп" вже здобув репутацію надійного постачальника. Лінійні труби компанії є в третині всіх будівель міста Дубай, а преміальні рішення використовують у своїх свердловинах такі нафтогазові гіганти, як ADNOC та QatarEnergy.

"Енергетичний сектор країн MENA стрімко розвивається у галузі технологій буріння та обробки. "Інтерпайп", тим часом, працює над зміцненням наших партнерських відносин у преміальному та напівпреміальному сегментах. Наші трубні рішення постійно доводять свою ефективність у складних геологічних умовах. Сьогодні ми також активно прагнемо локалізації та адаптувати наші послуги до потреб місцевих клієнтів", – сказав директор "Інтерпайпа" із продажу труб на ринки країн MENA Артем Артемов.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії – п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.

Теги: #інтерпайп #mena

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 04.11.2025
"Інтерпайп" за 6 міс. знизив продаж залізничної продукції у Європі та України і наростив в інших країнах включно

"Інтерпайп" за 6 міс. знизив продаж залізничної продукції у Європі та України і наростив в інших країнах включно

16:35 31.10.2025
"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

15:50 08.10.2025
"Інтерпайп" розпочав співпрацю з притулком для тварин "Пегас", яких понад 2000, зокрема, із зони бойових дій

"Інтерпайп" розпочав співпрацю з притулком для тварин "Пегас", яких понад 2000, зокрема, із зони бойових дій

04:46 29.08.2025
"Інтерпайп" разом з міською владою Дніпра залучила в екосистему техосвіти 13 тисяч школярів та студентів

"Інтерпайп" разом з міською владою Дніпра залучила в екосистему техосвіти 13 тисяч школярів та студентів

16:42 20.08.2025
"Інтерпайп" приєднується до проєкту "зеленої" енергетики в протоці Ла-Манш

"Інтерпайп" приєднується до проєкту "зеленої" енергетики в протоці Ла-Манш

11:13 05.08.2025
"Інтерпайп" покращив свої показники у довкіллі, правах людини, етиці та сталому розвитку закупівель - EcoVadis

"Інтерпайп" покращив свої показники у довкіллі, правах людини, етиці та сталому розвитку закупівель - EcoVadis

10:47 01.08.2025
"Інтерпайп" у I кв. знизила капінвестиції на 46,2%

"Інтерпайп" у I кв. знизила капінвестиції на 46,2%

10:43 01.07.2025
ЕС у рамках посилення санкцій має підстави прибрати з ринку залізничну продукцію країни-агресорки – "Інтерпайп"

ЕС у рамках посилення санкцій має підстави прибрати з ринку залізничну продукцію країни-агресорки – "Інтерпайп"

11:38 11.06.2025
"Інтерпайп" вперше виготовив труби для видобутку газу підводних родовищ

"Інтерпайп" вперше виготовив труби для видобутку газу підводних родовищ

11:37 04.06.2025
"Інтерпайп" почав постачати труби для соляних шахт в Італії

"Інтерпайп" почав постачати труби для соляних шахт в Італії

ВАЖЛИВЕ

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ

НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

Україна та спецкомітет власників її ВВП-варантів припинили переговори після обміну пропозиціями реструктуризації

ОСТАННЄ

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Ощадбанк притягне до відповідальності винних за умисне пошкодження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

"Нафтогаз" та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну

ЄІБ надає EUR100 млн через Укргаз та Укрексім на зміцнення економічної стійкості та інфраструктури опалення в Україні

Бізнес потребує ефективної та зрозумілої процедури бронювання кадрів через їх дефіцит - опитування

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ

НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

Аграрії зібрали 43,63 млн тонн зернових, що на 12,6% менше минулорічних показників

Україна та спецкомітет власників її ВВП-варантів припинили переговори після обміну пропозиціями реструктуризації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА